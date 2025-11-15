Sınav 20-21 Haziran’da yapılacak

Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihleri belli oldu. ÖYSM'nin açıkladığı 2026 Sınav Takvimi'ne göre 2026 YKS 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak. Bu yıl da üç oturum halinde uygulanacak olan YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak. Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Takvimin açıklanmasıyla birlikte üniversiteye giriş maratonuna hazırlanan öğrenciler için başvuru, sınav ve sonuç süreçleri de netleşmiş oldu. YKS başvuruları 6 Şubat – 2 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için 10–12 Mart 2026 günlerinde geç başvuru imkânı sunulacak.ÖSYM'nin duyurusuna göre sınav sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek. Sonuçların duyurulmasının ardından tercih kılavuzu yayımlanacak ve üniversite tercih süreci başlayacak. Tercih tarihleri ise sonuç açıklamasını takiben ayrıca ilan edilecek. ÖSYM, tüm adaylara takvimi dikkatle takip etmeleri ve resmi internet sitesindeki duyuruları düzenli olarak kontrol etmeleri yönünde hatırlatma yaptı.ÖSYM'nin uygulayacağı diğer sınavların tarihleri ise şöyle:Dikey Geçiş Sınavı (DGS): 19 TemmuzMilli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ): 1 MartKamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS): 6 EylülMilli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS): 12 Temmuz