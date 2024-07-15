Sınav koşusu

Devlet kademelerinde görev almak isteyen yüzbinlerce kişi Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'de ter döktü. Yaklaşık 1,5 milyon kişinin başvuruda bulunduğu ve iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavın saat 10.15'ta başlayan oturumunda adaylar genel yetenek ve genel kültür sorularından oluşan 180 soruluk testi çözdü. 130 dakika süren ilk oturum saat 12.25'te sona erdi. 14.45'te başlayan 100 soruluk eğitim bilimleri sınavı ise 16.25'te sona erdi. Sınava gireceklerin herhangi bir sorunla karşılaşmaması için nüfus müdürlükleri saat 14.25'e kadar açık tutuldu.Avcılar'daki Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'nda saat 10.00'da kapıların kapanmasının ardından 3 aday geldi. Bir aday aracının bozulduğunu, minibüsle yoluna devam etmek zorunda kaldığını ancak 2 dakika geç kalınca giremediğini söyledi. Diğer bir aday ise adrese gelmek için navigasyonun yanlış yolu gösterdiğini belirtti. Avcılar Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi'nde ise yanlış adrese gittiği için geç kalan bir aday, okulun dış kapısından girmesine rağmen sınav salonuna alınmadı. Bir başka aday ise sınav binasına girebilmek için görevlilere uzun süre yalvardı.Diyarbakır'da KPSS'den çıkan ve okulun karşısındaki parkta bir ağacın gölgesinde dinlenen Rabia A'nın (26) başına yorgun mermi isabet etti. Hastanede tedaviye alınan Rabia A'nın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis mermiyi ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kızını sınava götüren ailenin otomobili ile ticari taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı.Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınava geç kalan adaylar, kapı kapanmadan sınav salonuna yetişebilmek için ter döktü. Çevrede bulunan vatandaşların koşmasını istediği adaylar, kapı kapanmadan yetişebilmek için yoğun çaba sarf etti.