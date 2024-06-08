Sınava giderken kaza geçirdi

Nevşehir'de otomobilin takla atması sonucu oğlunu YKS sınavına yetiştirmeye çalışan anne ile sınava girecek oğlu yaralandı. Kaza Avanos Nevşehir karayolunda meydana geldi. Oğlunu sınava getirdiği öğrenilen Fatma Hasta'nın kullandığı 38 VZ 243 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü ile beraber YKS sınavına girmek için Nevşehir'e gelen Mustafa Sinan Hasta ile birlikte ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar; Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Taburcu olan Mustafa Sinan Hasta sınava yetişmeye çalıştı. Ancak Hasta 1 dakika ile sınava giremedi.