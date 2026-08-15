Haberler Yaşam Haberleri Sınavlar değişmeyecek sorular değişecek
Giriş Tarihi: 15.08.2026

Sınavlar değişmeyecek sorular değişecek

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Sınavlar değişmeyecek sorular değişecek
  • ABONE OL
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genç Diplomasi Derneği tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu'nda gençlerle bir araya geldi. "Yeni Yüzyılda Eğitimin Dönüşümü" panelinde sınav sistemi, yeni müfredat ve yapay zekânın eğitimdeki rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmasıyla YKS sisteminin değişeceği iddialarına ilişkin, liselere ve üniversiteye geçiş sistemlerinde değişiklik planlanmadığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM'nin yeni müfredata uygun soru havuzu hazırladığını belirten Tekin, LGS ve YKS'nin içeriğinin değişeceğini, sınav sisteminde ise değişiklik olmayacağını ifade etti. Tekin, yapay zekânın eğitimde daha fazla kullanılacağını, buna rağmen insanı merkeze alan eğitim anlayışının korunacağını vurguladı.

#MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI #YUSUF TEKİN #TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ #ÖSYM #LGS #YKS

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sınavlar değişmeyecek sorular değişecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA