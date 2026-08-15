Sınavlar değişmeyecek sorular değişecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
, Genç Diplomasi Derneği tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu'nda gençlerle bir araya geldi. "Yeni Yüzyılda Eğitimin Dönüşümü" panelinde sınav sistemi, yeni müfredat ve yapay zekânın eğitimdeki rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli
'nin uygulanmasıyla YKS
sisteminin değişeceği iddialarına ilişkin, liselere ve üniversiteye geçiş sistemlerinde değişiklik planlanmadığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı
ve ÖSYM
'nin yeni müfredata uygun soru havuzu hazırladığını belirten Tekin, LGS
ve YKS'nin içeriğinin değişeceğini, sınav sisteminde ise değişiklik olmayacağını ifade etti. Tekin, yapay zekânın eğitimde daha fazla kullanılacağını, buna rağmen insanı merkeze alan eğitim anlayışının korunacağını vurguladı.