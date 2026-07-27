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Giriş Tarihi: 27.07.2026 13:45

Sincan Belediyesi selin ardından yaraları sardı

Ankara'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına, Sincan'da sele neden oldu, çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı. Sincan Belediyesi ekipleri selin ardından hemen yardıma koştu. Su basan evler temizlendi, yeni eşyalar yerleştirildi. Sel basan adresleri tek tek gezerek geçmiş olsun dileklerini ileten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Vatandaşımızı zor gününde yalnız bırakmayız" dedi.

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Sincan Belediyesi selin ardından yaraları sardı
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Ankara'yı etkisi altına alan kuvvetli yağış ve fırtına, Sincan'da çok sayıda ev ve işyerinin su altında kalmasına neden oldu. Sincan Belediyesi ekipleri Başkan Murat Ercan'ın talimatıyla harekete geçerek su baskınından etkilenen vatandaşların yardımına koştu. Göle dönen evler tek tek temizlendi. Ekipler, zarar gören evlere yeni eşyaların yerleştirilmesi için de destek sağladı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

BAŞKAN ERCAN: VATANDAŞIMIZI KENDİ BAŞINA BIRAKMAYIZ

Başkan Murat Ercan, yaşanan afetin altyapıyla ilgili bir sorun olduğuna dikkat çekerek, ilçe belediyesi olarak vatandaşları yalnız bırakmadıklarını belirtti. Başkan Ercan, "Vatandaşın başına bir olumsuzluk geliyorsa biz orada olacağız. Altyapı meselesi ilçe belediyelerinin sorunu değil ama biz vatandaşımızı kendi başına bırakmayız." Dedi. Sorumluların ortada olmadığını belirten Başkan Ercan, "Ekiplerimiz yoğun yağıştan etkilenen evleri tek tek temizledi, vatandaşların ihtiyaçlarıyla ilgilendi. Sincan'da biz olduğumuz sürece kimse çaresiz değil." sözleriyle sahadaki çalışmaları değerlendirdi.

Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak ise afetin ilk anından itibaren ekiplerle birlikte sahada olduklarını belirterek, "Sağanak yağış ve fırtınanın ardından ilk andan itibaren sahadaydık, hemşehrilerimizin yardımına koştuk. Ekiplerimizle ihtiyaçları karşıladık, mağduriyetlerin giderilmesi için çalıştık. Sincan Belediyesi olarak iyi günde de zor günde de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Sincan Belediyesi selin ardından yaraları sardı
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