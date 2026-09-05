Sincan Park’ta Sağlıklı Çocuk Festivali

Ankara'nın gözdesi Sincan Park, renkli festivaller ve dolu dolu etkinliklerle vatandaşlara keyifli ve unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. 10 gün süren Geleneksel Sincan Yaz Festivali'nin ardından Sincan Park bu kez de "Sağlıklı Çocuk Festivali" ile çocukları ve ailelerini ağırlıyor.

Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen festival renkli görüntülerin yanında çocukların sağlık hizmetlerini yakından tanımalarını, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmelerini amaçlıyor. 112 acil sağlık hizmetleri, aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, kişisel hijyen, UMKE, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite istasyonlarında çocuklar yeni bilgiler ediniyor, çeşitli aktivite ve oyunlarla keyifli vakit geçiriyor.

Festival alanında çocuklar ve ailelerle kucaklaşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçedeki sağlık yatırımlarını değerlendirdi. "Kısa süre önce birlikte sağlıklı yaşam merkezimizi açtık. Son dönemde gerçekten sağlık yatırımları konusunda Sincan'da artan bir ivme var. Bakanımızın Sincan'a gösterdiği hassasiyeti takip ediyoruz" diye konuştu.

"BATAKLIKTAN CENNET BAHÇESİNE"

Sincan Park ile ilgili de bilgi veren Başkan Ercan, "Burası bataklıktı, 300 bin metrekarelik bu alan adeta cennet bahçesine dönüştü. Özellikle yazın bu park birbirinden güzel etkinliklere sahne oluyor. Gerçekten önemli projelerin başlangıç noktaları çocuklardır. Düzenlenen bu çocuk festivaliyle aslında tüm topluma sirayet edecek bir farkındalığı hedefliyorsunuz. Koruyucu hekimlik diyebileceğimiz bu kavramı daha geniş bir uygulama noktasına çekiyorsunuz ve bunu da Sincan'dan başlatıyorsunuz. Bu durum bize ayrı bir gurur veriyor. Bundan dolayı da size çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

"BELEDİYE BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Sincan Park'ın önemli buluşmalara ev sahipliği yaptığını belirtti. Başkan Murat Ercan'a teşekkür eden Bakan Memişoğlu, "Baktın mı bağ bakmadın mı dağ olur derler. Burası Sayın Belediye Başkanımızın çabasıyla bataklıktan üzerinde festival yapılabilen bir alana dönüşmüş. Çok teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

"FESTİVAL OLARAK İLK KEZ MEYDANLARA TAŞIDIK"

Festival kapsamında çocuklara 7 stantta sağlıkla ilgili bilgilendirme yapıldığını ifade eden Memişoğlu; ambulansları, UMKE araçlarını ve sağlık çalışanlarını çocukların yalnızca kötü zamanlarda değil, eğlendikleri ve mutlu oldukları anlarda da yakından görmelerini ve hayatlarında bir iz bırakmayı amaçladıklarını söyledi. "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programını daha önce okullarda başlattıklarını, ilk kez festival şeklinde meydanlara taşıdıklarını aktaran Memişoğlu, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuklar sağlık kültürünü bu yaşlarda alırlarsa ambulansına biner, UMKE'ci amcasını görür, diş temizliğinin, hareketin sağlığı ne kadar etkilediğini, beslenmenin ne kadar önemli olduğunu bu yaşta öğrenirse gelecekte sağlık kültürü olur, sağlıklı bir toplum olur." diye konuştu.

Festival alanındaki çocukları birer "sağlık elçisi" ilan eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çocuklardan sigarayla mücadele konusunda söz aldı. Memişoğlu, çocuklara sigara kullanan yakınlarını uyarmaları çağrısında bulundu.

Bakan Memişoğlu konuşmasının ardından festival alanında bulunan stantları gezdi, çocuklarla sohbet etti.