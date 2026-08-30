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Giriş Tarihi: 30.08.2026 00:32

Sincan'da 3 araç birbirine girdi: Bir kişi ağır yaralandı

Ankara’nın Sincan ilçesinde 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada bir motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İHA
Sincan’da 3 araç birbirine girdi: Bir kişi ağır yaralandı
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Kaza, Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Hacı Bayram Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir motosiklet ile bir otomobil çarpıştı, çarpışmanın ardından bir diğer otomobil ise motosiklete çarpan aracın arka kısmına çarptı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulans ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından, motosiklet sürücüne kalp masajı uygulandı. Motosiklet sürücüsü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ANKARA #SİNCAN

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Sincan'da 3 araç birbirine girdi: Bir kişi ağır yaralandı
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