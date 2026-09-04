Sincan’da ahır yangını! 13 hayvan telef oldu: Kara, yaşadığı dehşet anlarını SABAH’a anlattı

Ankara'nın Sincan ilçesi Yeni Çimşit Mahallesi'nde İsmail Kara'ya ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ahırı sararken, içeride bulunan hayvanları kurtarmak için büyük çaba gösterildi. Ancak alevlerin hızla yayılması nedeniyle 13 hayvan telef oldu.

"GELDİK Kİ HER TARAF ALEVLER İÇERİSİNDEYDİ"

Yangın sırasında yaşadıklarını SABAH'a anlatan İsmail Kara, olayın bir anda meydana geldiğini belirterek, "Kapının önünde oturuyorduk. Hayvanlarımız vardı. Kardeşim yemek hazırladı, ardından beni çağırdı. Eve girdim. ahırın oradan bir anda duman çıktı. Evden geri hızla çıktık. Geldik ki her taraf alevler içerisindeydi" dedi.

"İÇERİ GİRDİM, OMUZLARIM YANDI"

Hayvanlarını kurtarmak için canını hiçe saydığını anlatan Kara, alevlerin arasına girdiğini söyledi. Kara, "Hayvanlarımızı çıkartmaya çalıştık. Ben içine girdim. Omuzlarım yandı ama bende çok bir şey yok. Hayvanları çıkartamadık, telef oldu" diye konuştu. Yangında hayvanların yanı sıra tonlarca yem, çeşitli malzemeler ve makinelerin de kül olduğunu belirten Kara, yangının çıkış nedenini bilmediğini söyledi. Kara, "Bu konuda bir şey diyemiyorum. Bizim burada neyden çıktığını da bilemiyorum. Her şey iç içeydi zaten. Hayvanlar, koyunlar yan yanaydı. Elektrikten mi oldu, başka bir şeyden mi oldu bilmiyorum" dedi.

"2-3 MİLYON LİRALIK MALIMIZ GİTTİ"

Yangın nedeniyle büyük bir maddi kayıp yaşadıklarını söyleyen Kara, zararın tam miktarını henüz hesaplayamadıklarını belirtti. Hayvanları satın alırken yüksek miktarda para ödediklerini ifade eden Kara, "Biz hayvanları 100 bin liraya almıştık. Telef oldu gitti. Koyunlarım gitti. Yaklaşık 2-3 milyon lira zararım var. Yemimiz, malzemelerimiz, her şey gitti" diye konuştu.

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE HER ŞEY KÜL OLDU"

Yangında yalnızca hayvanlarını değil, geçimini sağladığı emeklerini de kaybeden İsmail Kara, yaşadığı çaresizliği anlatırken sözleriyle acısını gözler önüne serdi. Kara'nın en büyük üzüntüsü ise yıllardır emek verdiği hayvanlarını kurtaramamak oldu. Yangının ardından geriye kullanılamaz hale gelen bir ahır, kül olan yemler ve kaybedilen hayvanlar kaldı. Yangının ardından geleceğe ilişkin ne yapacağını da bilmediğini ifade eden Kara'nın sözlerinde yaşadığı çaresizlik dikkat çekti. Sigortanın zararı karşılayıp karşılamayacağını dahi bilmediğini belirten Kara, "Ne olacak bilmiyorum. Bu işin şeyi nereye gider bilmiyorum" dedi.