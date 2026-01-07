Sincan’da iyilik ve başarı aynı sahnede buluştu! İlham verici iyilik öyküleri görünür kılındı

Törende, iyiliği hayatının merkezine alan, çevresine dokunan, yardımlaşmayı bir yaşam biçimi hâline getiren isimler İyilik Ödülleri ile onurlandırıldı. Programda, çoğu zaman fark edilmeden yapılan ancak topluma derin etkiler bırakan iyilik hikâyeleri katılımcılarla paylaşıldı. Dezavantajlı bölgede yaşayan öğrencilerine bağlama öğreterek onları topluma kazandıran sınıf öğretmeni Mikdat Baran, pandemi döneminde kanser tedavisi gördüğü süreçte dahi hastalarını bırakmayan hemşire Gülden Temel, ihtiyaç sahiplerinin günlük market alışverişlerini karşılayan emekli astsubay Nuri Gönülalan, bağımlılıkla mücadele alanında gönüllü çalışmalar yürüten Prof. Dr. Zehra Arıkan, 'Yetim Kardeş' uygulamasında 1000'den fazla yetime destek olarak Sincan'ı Türkiye Birincisi yapan ekibin başı ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Alican Kılıç ödül alanlar arasında yer aldı.

ULUSLARARASI BAŞARILAR UNUTULMADI

Programda ek olarak Sincan'daki ulusal ve uluslararası başarılara da yer verildi. Cumhurbaşkanlığı 100. Yıl Marşı Üçüncülüğü, Kick Boks Olimpiyat Üçüncülüğü, Kraliyet Akademisi Piyano Üçüncülüğü, Necip Fazıl Kısakürek Edebiyat Ödülü İkinciliği ve iki yıl üst üste Kan Bağışı Kampanyası Türkiye rekoru gibi dereceler elde edenler de başarılarını toplumsal faydaya dönüştürdükleri için "İyilik Neferi Rozeti" ile onurlandırıldı.

İYİLİK BÜYÜRSE TOPLUM DA AYAKTA KALIR

Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, törendeki konuşmasında "Bugün artık savaş dediğimiz şey topla, tüfekle olmuyor. Asıl mücadele, toplumu bir arada tutabilmek. İşte burada iyilik devreye giriyor. İyilik bu işin yapı harcı. Bir arada durmamızı sağlayan şey. Bizim derdimiz, sessizce yapılan bu iyilikleri görünür kılmak. İnsanlara 'bak, bu da mümkün' diyebilmek. Örnek olsun, yayılsın, çoğalsın istiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki iyilik büyürse bu şehir de güçlü kalır, toplum da ayakta kalır" ifadelerini kullandı.