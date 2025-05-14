Sinek çilesine önlem yok!

SABAH Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu'nun ziyaret ettiği MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Adanalılara hizmet etmediğini söyledi. Yaz ayının gelmesine rağmen sinekle mücadelede bir adım atılmadığını, geçtiğimiz haftalarda yaşanan sağanakta Adanalıların mağdur olduğunu ifade eden Kanlı, "Maalesef bu işleri yapacak nitelikle elemanlar bulundurmamasından kaynaklanıyor. ASKİ'ye kazma kürekle çalışan elemanlar aldılar" dedi.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA ETSİN

İki dönemdir Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Zeydan Karalar'ın sadece işinin siyaset yapmak olduğunu kaydeden Kanlı, "Karalar halen kendisini CHP'nin il başkanı olarak görüyor. Belediye başkanı olarak Adana'ya hizmet etmek ve herkese eşit davranmak yerine siyasetle ilgileniyor. Siyaseti biz yaparız. Bir başkan olarak Karalar'ın yapacağı tek şey kente hizmet etmektir. Bir daha ki seçimde sandıkta Adanalılar Zeydan Karalar'a bunu hatırlatır. Eğer çok istiyorsa belediye başkanlığından istifa eder, yapılacak genel seçimlerde milletvekilliğine aday olur" diye konuştu.