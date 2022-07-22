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Giriş Tarihi: 22.7.2022 23:02 Son Güncelleme: 22.7.2022 23:02

Sinekyutan nedir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 22 Temmuz 2022 Cuma günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Sinekyutan nedir? sorusunun cevabı merak konusu olarak Sinekyutan nedir? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Sinekyutan nedir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 22 Temmuz 2022 Cuma günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Sinekyutan nedir? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Sinekyutan nedir? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Sinekyutan nedir?

A- Bir kuştur (CEVAP)
B- Bir örümcektir
C- Bir kurbağadır
D- Bir bitkidir

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