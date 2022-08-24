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Giriş Tarihi: 25.8.2022

Sinem, ölmeden önce darp edilmiş

Sinem, ölmeden önce darp edilmiş
İZMİR'DE, iş görüşmesine gittikten sonra eve dönmeyen ve yol kenarında yaralı bulunduktan 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) ölüm raporu ortaya çıktı. Raporda, Çiçek'in sırtında morluk, kalçadan baldıra olan kısımda şişlik ve mor renk değişikliği ile alt dudağında lezyon görüldüğü belirtildi. Gözaltına alınıp tutuklanan tek şüpheli Burak Kaya (27) da ifadesinde, "Bu kişi, halüsinasyonlar görüyordu. 'Cüneyt ve Ömer yine gelip beni dövecek mi? Nerede kaldı bunlar?' diye kendi kendine konuşuyordu" demişti. DHA

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Sinem, ölmeden önce darp edilmiş
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