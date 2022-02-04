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Giriş Tarihi: 4.2.2022 14:04 Son Güncelleme: 4.2.2022 14:21

Sinema öncesi, jandarma tanıtımı

ABBAS ÇAKAR
Sinema öncesi, jandarma tanıtımı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Gebze İlçesinde gerçekleştirilen programda, 235 kişi ile  “Kesişme: İyi ki varsın Eren” sinema filmi izlendi.  Sinema öncesi Jandarma Genel Komutanlığını tanıtan 20 dakikalık bir film yayınlandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Gebze İlçesinde şehit yakınları, gaziler ve mahalle muhtarlarından oluşan 235 kişilik bir grup ile "Kesişme: İyi ki varsın Eren" isimli sinema filmi izlendi.

Gebe İlçe Kaymakamı Mustafa Güler'inde katıldığı programda, önce katılımcılar jandarma personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından sinema salonunda 20 dakikalık Jandarma Genel Komutanlığını tanıtan bir film yayınlandı.

Daha sonra katılımcılar Jandarma personeli ile hep birlikte ile "Kesişme: İyi ki varsın Eren"'i izledi.

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Sinema öncesi, jandarma tanıtımı
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