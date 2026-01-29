Sinem’in katilinden aileye ‘pes’ dedirten mektup

Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun'u (27) öldürüp, 1 mahalle bekçisini de yaralayan Ali Eren Somun (30) hakkında 4 suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Ali Eren Somun'un, tutuklu bulunduğu cezaevinden öldürdüğü Sinem'in dedesi Ali Hayri Topaloğlu'na mektup gönderdiği de ortaya çıktı. "Başınız sağ olsun. Ölüm haberini aldığımda kahroldum" diyen, eşinin cenazesini, defnedildiği Giresun'dan alıp, kendi memleketi olan Trabzon'a götürerek toprağa vermek istediğini belirten Somun'un mektubu ailenin acısını ikiye katladı.Talihsiz kadının anneannesi Gülnaz Topaloğlu ise "Bizi tehdit ediyor. Mezarı oradan kaldırıp, 'Güle oynaya geldiği köye götüreceğim' diyor. Bu nasıl iştir? En ağır cezayı almasını istiyorum. O orada yemek yiyip, su içiyor. Açık görüşü bile var. Ben toprağa bakıp ağlayıp eve gidiyorum" dedi.