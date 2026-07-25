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Giriş Tarihi: 25.07.2026 16:06 Son Güncelleme: 25.07.2026 16:08

Singapur’daki matematik olimpiyatında gurur günü! İki kardeş kendi kategorilerinde Türkiye birincisi oldu

Singapur’da düzenlenen International Mathematics Olympiad Challenge (SIMOC) 2026 finallerinde Türkiye’yi temsil eden Ali Altürk ve Elif Altürk, kendi kategorilerinde Türkiye birincisi oldu.

Singapur’daki matematik olimpiyatında gurur günü! İki kardeş kendi kategorilerinde Türkiye birincisi oldu
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Singapore International Mathematics Olympiad Challenge (SIMOC) 2026 finallerinde Türkiye'yi temsil eden Ali Altürk ve Elif Altürk, farklı yaş kategorilerinde elde ettikleri sonuçlarla kendi kategorilerinde Türkiye birincisi oldu. 42 ülkeden, ön elemeleri başarıyla geçen 3 bini aşkın öğrencinin katıldığı organizasyonda Grade 3 kategorisinde yarışan Ali Altürk, SIMOC bireysel matematik sınavında Silver Award (Gümüş Madalya), Math Warriors takım yarışmasında ise Bronze Award (Bronz Madalya) kazandı. Grade 2 kategorisinde yarışan Elif Altürk, Math Warriors takım yarışmasında Gold Award (Altın Madalya), SIMOC bireysel matematik sınavında ise Honorable Mention derecesi elde etti.

Ali ve Elif Altürk, bu sonuçlarla kendi sınıf ve ülke değerlendirmelerinde Türkiye birinciliği elde etti. Aynı aileden iki kardeşin, aynı uluslararası organizasyonda farklı yaş kategorilerinde Türkiye birincisi olması dikkat çeken başarı hikâyelerinden biri oldu. İki kardeş, uluslararası akademik başarıları sonucunda International Junior Honor Society (IJHS) üyeliğine kabul edilmeye hak kazandı. Ali ve Elif Altürk, olimpiyat hazırlıklarını AOE Akademi bünyesinde sürdürdü. Singapur'daki ödül töreninde madalyalarını Türk bayrağıyla alan kardeşler, Türkiye'yi temsil etti.

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Singapur’daki matematik olimpiyatında gurur günü! İki kardeş kendi kategorilerinde Türkiye birincisi oldu
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