Sınıfın kahramanları artık enkazın da kahramanı

Proje kapsamında afet durumunda ekiplere yardımcı olması amacıyla öğretmenlere temel lojistik destek eğitimi veriliyor. Silivri'de bu projeye katılan 30 öğretmen ise, "Afet anında ekiplere yardımcı olmak yetmez, doğrudan enkazdan yaralıları kurtarmamız lazım" diyerek AFAD gönüllüsü oldu. 30 kişilik ekipte yer alan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Volkan Çınar, SABAH'a konuştu.

"TÜRKİYE'DE İLK OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Ekip olarak akreditasyon sınavını başarıyla tamamladıklarını belirten Çınar, "Türkiye Afet Müdahale Planına dahil olduk. Silivri arama kurtarma ile beraber çalışacağız. Artık bir enkazın üzerine çıkıp baştan sona temizleyebilecek ve yaralıyı çıkaracak yeterliliğe sahibiz.Öğretmenler olarak Türkiye'de bunu başaran ilk grup olduk. Bunun da haklı gururunu yaşıyoruz. İnşallah bu işe öncü oluruz" dedi. Arama kurtarma ekibi için gerekli malzemelerin maliyetinin yüksek olduğunu belirten Çınar, Silivri Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Arama Kurtarma Müdürlüğüne destekleri için teşekkür etti.

BAKAN TEKİN: "10 BİN ÜYEYLE GÖREV BAŞINDAYIZ"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise şu ifadeleri kullandı: "81 ilde 10 bin MEB AKUB üyesiyle herhangi bir afet durumunda arama kurtarma ekibimizle görev başındayız. Yangın, afet bilinci, ilk yardım eğitimleriyle milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliye ulaştık. Ülke genelinde eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Maarif ailemiz afetlere karşı hazır, her şartta görev başında, milletinin yanında."