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Giriş Tarihi: 12.10.2022

Sınır kapılarında 38 km’lik TIR kuyruğu

Türkiye’nin artan ihracatı Avrupa’ya açılan Kapıkule ve Hamzabey sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu. Sürücüler günlerdir TIR’larında vakit geçirirken kuyruk 38 kilometreye kadar çıktı

Sınır kapılarında 38 km’lik TIR kuyruğu
Türkiye'den Avrupa ülkelerine ihraç yükleri tasıyan TIR'ların Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarında olusturdugu yogunluk 6 gündür sürüyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 38 kilometreye kadar çıkan kuyruk, dün 26 kilometreye kadar düstü. Hamzabeyli'de yol boyunca depolarında yiyeceklerin tükenmeye basladıgı sürücüler, marketlerde erzak bulmakta zorlandıklarını dile getirdi. AFAD ekipleri kuyruktaki sürücülere kumanya yardımında bulunuyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise yaklasık 3 bin 500 TIR çıkıs yapmak için günlerdir bekliyor. Trakya Dıs Ticaret Bölge Müdürlügü yetkilileri yogunlugun Türkiye'nin artan ihracatından ve Bulgaristan'ın bu yogunluga cevap verememesinden kaynaklandıgını belirtti. Kapıkule'den günlük TIR çıkısı sayısı bin 300, Hamzabeyli'de ise 900.




SÜRÜCELERDEN GÖÇMEN NÖBETİ
Hamzabeyli'de bekleyen TIR sürücüsü Yadigar Kahraman, "Dün 38 kilometreden sıraya girdim. Su anda da 10 kilometre tabelasını yeni geçtik" dedi. Sürücü Seyit Demir ise "Ne lavabo, ne ekmek, ne su var. 38 kilometreden girdim, simdi 2 kilometre var. Ilk hedef dus" diye konustu. Kapıkule'de Romanya'ya gitmek için bekleyen Hakan Gökçe, "Araçlara göçmenler gizlice bindigi için uyuyamıyoruz. Mülteci kontrolü rutin isimiz. Yapmazsak kapıda sürprizle karsılasabiliyoruz. DHA

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