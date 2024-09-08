Sınırda drone ile uyuşturucu trafiği

Türkiye'ye uyuşturucu sokmak için her türlü yola başvuran zehir tacirlerinin yeni yöntemi pes dedirtti. Kaçakçılar, yaklaşık 20 kilogram uyuşturucu maddeyi bağladıkları dronu Bulgaristan sınırından havalandırarak ülkeye sokmak istedi. Ancak Edirne'de vatandaşlar tarafından fark edilen hava aracı emniyet güçlerine ihbar edildi. Emniyet güçlerinin çalışmaları neticesinde dronun uyuşturucu madde taşıdığı saptandı ve şüpheli olduğu belirlenen 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Kodlama sistemiyle iletişim sağlayan çete üyelerinin hava yoluyla yurtdışından uyuşturucu madde getirdiği ve kiraladıkları kamyonetlerle dağıtım yaptığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonla 5 kişi gözaltına alınırken bir şüphelinin polislikten ihraç edildiği belirtildi.Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma sonunda Muhammet İ, Murat A, Şahin D, Timur K. ve Yusuf Ç. hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.