Sinop merkezli dev operasyon: 524,5 milyon liralık hesap hareketi ortaya çıktı

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul, Bursa, Düzce, Balıkesir ve Çorum'da operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin 30'u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

5 ARAÇ, 410 BANKA HESABINA EL KONULDU

Yapılan çalışmalarda internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, bahis siteleri üzerinden reklam yaparak haksız kazanç sağladıkları ve vatandaşları bu sitelere yönlendirerek dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin banka hesap hareketlerinde 524 milyon 500 bin lira bulunduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 araca ve 410 banka hesabına el konuldu.

"TOPLUMUN GELECEĞİNİ TEHDİT EDEN SUÇ"

Yasa dışı bahisle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yasa dışı bahis sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.