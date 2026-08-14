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Giriş Tarihi: 14.08.2026 01:07

Sinop sahilinde şüpheli cisim alarmı!

Sinop'ta denize giren bir vatandaş, su içerisinde şüpheli bir cisim fark etti. Cisim vatandaşlar tarafından denizden çıkarılırken, cismin görünümü roket veya füze parçasını andırdı.

İHA
Sinop sahilinde şüpheli cisim alarmı!
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Sinop'ta kentin kuzey sahilinde denize giren bir vatandaş, su içerisinde dikkatini çeken şüpheli bir cisim fark etti. Vatandaş tarafından denizden çıkarılarak sahile getirilen cisim, görünümü nedeniyle roket veya füze parçasını andırdı. Cismin mühimmat, askeri ekipman ya da bunlara ait bir parça olup olmadığı henüz belirlenemedi. Şüpheli cisim başka vatandaşların da dikkatini çekti. Bulunan cismin niteliğinin yapılacak teknik incelemenin ardından belirlenmesi beklenirken, mühimmat özelliği taşıyıp taşımadığı ve denize nasıl ulaştığı da inceleme sonucunda netlik kazanacak. Öte yandan, daha önce Sinop'un Ayancık ilçesinde de denizden benzer nitelikte bir mühimmat parçası çıkarılmıştı.

#SİNOP

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Sinop sahilinde şüpheli cisim alarmı!
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