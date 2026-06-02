Sinop’ta denizde şüpheli cisim bulundu! Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı

VATANDAŞLAR BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alıp, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. İlk incelemede füze olduğu değerlendirilen cisim, detaylı inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop açıklarında füze olduğu değerlendirilen cisim bulundu

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör