Haberler Yaşam Haberleri Sinop'ta denizde şüpheli cisim bulundu! Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı
Giriş Tarihi: 2.06.2026 12:14 Son Güncelleme: 2.06.2026 12:15

Sinop'un Ayancık ilçesi açıklarında deniz yüzeyinde füze olduğu değerlendirilen şüpheli bir cisim bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, cisim inceleme için muhafaza altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ayancık ilçesi Bahçeli köyü Oluza mevkisi açıklarında denizde bir cisim görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLAR BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alıp, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. İlk incelemede füze olduğu değerlendirilen cisim, detaylı inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop açıklarında füze olduğu değerlendirilen cisim bulundu

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
