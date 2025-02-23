Sinop’ta eğitime 1 gün ara verildi

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarına göre, ilimizde etkisini sürdürecek olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, Sinop il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm Resmi/Özel, Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları ile Rehabilitasyon Merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kreşlerde, İl Müftülüğü'ne bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, malul, ağır kronik rahatsızlıkları olan personel ile güvenlik ve sağlık birimleri dışındaki 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları 24 Şubat 2025 Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.