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Giriş Tarihi: 30.08.2026 23:53

Sinop’ta Kaymakam ile jandarma personeli arasındaki tartışmaya soruşturma

Sinop’un Erfelek ilçesinde Kaymakamlık binası önünde İlçe Kaymakamı Ali Tuğrul Yıldız ile koruma görevlisi olarak görev yapan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli N.A. arasında tartışma çıktı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Sinop’ta Kaymakam ile jandarma personeli arasındaki tartışmaya soruşturma
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Olay, saat 10.15 sıralarında Erfelek Kaymakamlığı binası önünde meydana geldi. İlçe Kaymakamı Ali Tuğrul Yıldız ile koruma görevlisi olarak görev yapan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli N.A. arasında henüz nedeni netleşmeyen bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından tarafların birbirleri hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu öğrenildi.

HAKARET,TEHDİT VE YARALAMA İDDİALARI ARAŞTIRILIYOR

Olayın ardından Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tarafların karşılıklı olarak ileri sürdükleri "hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralamaya teşebbüs" iddiaları mercek altına alındı. Başsavcılık tarafından olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla gerekli adli işlemlerin sürdürüldüğü bildirildi.

GÖZALTI KARARI UYGULANMADI

Öte yandan olay nedeniyle taraflardan herhangi biri hakkında gözaltı tedbirine başvurulmadığı öğrenildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#SİNOP

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Sinop’ta Kaymakam ile jandarma personeli arasındaki tartışmaya soruşturma
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