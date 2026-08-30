Sinop’ta Kaymakam ile jandarma personeli arasındaki tartışmaya soruşturma

Olay, saat 10.15 sıralarında Erfelek Kaymakamlığı binası önünde meydana geldi. İlçe Kaymakamı Ali Tuğrul Yıldız ile koruma görevlisi olarak görev yapan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli N.A. arasında henüz nedeni netleşmeyen bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından tarafların birbirleri hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu öğrenildi.

HAKARET,TEHDİT VE YARALAMA İDDİALARI ARAŞTIRILIYOR

Olayın ardından Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tarafların karşılıklı olarak ileri sürdükleri "hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralamaya teşebbüs" iddiaları mercek altına alındı. Başsavcılık tarafından olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla gerekli adli işlemlerin sürdürüldüğü bildirildi.

GÖZALTI KARARI UYGULANMADI

Öte yandan olay nedeniyle taraflardan herhangi biri hakkında gözaltı tedbirine başvurulmadığı öğrenildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör