Sinop’ta organize suç örgütü çökertildi: Organize suç örgütü uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında Sinop merkezli İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YÖNTEMİ DEŞİFRE EDİLDİ

Operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, Sinop, İstanbul ve Samsun'da bulunan diğer örgüt üyelerinin elebaşının emir ve talimatları doğrultusunda tedarik ettikleri uyuşturucu maddeleri Sinop'a naklettikleri, bu maddeleri Gerze ilçesinde depoladıkları ve örgüt üyeleri aracılığıyla torbacı olarak tabir edilen şahıslara dağıttıkları tespit edildi. Ayrıca, uyuşturucu satışından elde edilen gelirin kiralık banka hesapları üzerinden örgütle bağlantılı kişi ve hesaplara aktarıldığı belirlendi.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlarda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 4 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, çok miktarda döviz, Türk Lirası ve altın ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA'NIN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu organize suç örgütlerinin finans kaynağı olarak kullandıkları tüm ağları ve şebekeleri çökertmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.