Sinop’ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki araç da yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Araçlarda sıkışan yaralılar, Boyabat ve Saraydüzü belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.