Giriş Tarihi: 12.01.2026 20:46

Sinop’ta binlerce öğrenci ve veli, yarın için okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Hava koşullarına ilişkin yapılan değerlendirmelerin ardından Sinop Valiliği’nden açıklama geldi. 13 Ocak Salı günü eğitim-öğretimin devam edip etmeyeceği netlik kazandı. Peki, Sinop'ta yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Sinop'ta okul var mı yok mu?

Sinop'ta öğrenciler ve veliler, yarın okulların açık olup olmayacağını yakından takip ederken beklenen açıklama Valilikten geldi. 13 Ocak Salı günü için eğitim-öğretimin durumu resmen açıklandı. Peki, Sinop'ta yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı...

SİNOP'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Sinop'ta kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Sinop Valiliği, il genelinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, oluşan kar örtüsü ve buzlanma riski nedeniyle olası olumsuzluklara karşı önleyici tedbir aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 13 Ocak 2026 Salı günü Merkez ilçe ile Ayancık, Erfelek, Dikmen, Gerze ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi. Boyabat ilçesinin ise bazı bölgelerinde taşımalı eğitime kısmi olarak ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, taşımalı eğitime ara verilen ve tabloda belirtilen ilçe ve köylerde, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerinin 13 Ocak Salı günü idari izinli sayılacağı belirtildi.

Valilik, vatandaşların ve öğrencilerin güvenliği için alınan karara ilişkin kamuoyunun bilgilendirildiğini vurguladı.

Sinop'ta yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 13 Ocak Salı Sinop'ta okul var mı yok mu?
