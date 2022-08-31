Sipariş yetiştirmeye çalışan motokurye refüje çarparak hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekme'de akşam saatlerinde D-100 Karayolu Sefaköy sapağında meydana gelen kazada bir işyerinde motokurye olarak çalışan ve sipariş götüren Demhat Abukan arkasında yolcu olarak oturan Yakup Aslan ile kullandığı motosiklet ile seyir halindeyken kontrolünü kaybederek, refüje çarptı.

Kazanın şiddetiyle Demhat Abukan ve yolcu Yakup Aslan yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan incelemede Demhat Abukan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yakup Aslan ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik oluştu. Motosikletin yoldan kaldırılmasından sonra trafik normale döndü.