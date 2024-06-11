Sır ölümde savcılık kararını verdi: İntihardan önce sevgiliye görüntülü telefon

İstanbul Ataşehir'de yaşayan 32 yaşındaki Çilem Büşra Yılmaz, 5 Haziran 2023 akşamı evinde doğalgaz borusuna asılı bulundu. İddiaya göre genç kadın olay akşamı erkek arkadaşı Serkan Ö. (26) ile tartıştı. Serkan Ö. evden ayrılırken genç adamı görüntülü arayan Yılmaz, intihar edeceğini söyleyerek telefonu kapattı. Bunun üzerine Serkan Ö. polisi aradı. Olay yerine giden ekipler Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
BAĞIRMA VE AĞLAMA SESLERİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı sır ölümü aydınlatmak için soruşturma başlattı. Serkan Ö. "intihara yönlendirme" suçundan tutuklanırken bir süre sonra tahliye edildiği ortaya çıktı. Tanık olarak dinlenilen komşular ise olay gecesi genç kadının evinden bağırma ve ağlama seslerinin geldiğini ve daha önce de zaman zaman çiftin tartışma seslerinin duyulduğunu belirtti.
"BOYNUNDA İP GÖRÜNCE POLİSİ ARADIM"
Şüpheli Serkan Ö. kız arkadaşıyla bir yıldır ilişkilerinin bulunduğunu, olaydan 2 gün önce genç kadının arabasına zarar vermeye çalışırken kolunu kırdığını öne sürdü.
Olay gecesi eczaneden aldığı malzemeleri götürdüğünü ancak sevgilisi kapıyı açmadığı için gittiğini, tekrar geldiğinde ise alkol almak için kendisini gönderdiğini söyledi. Dışarı çıktığı esnada görüntülü aradığı, boynunda ip görmesi üzerine polisi ve ambulansa haber verdiğini söyledi. İntiharıyla ilgisi olmadığını kaydetti.
ÖLÜM NEDENİ ASI
Savcılık, telefon incelemesi sonrası şüpheli ile genç kadının tartıştığına dair mesajların görüldüğünü belirtti. Otopsi raporu ise asıya bağlı ölüm olduğunu belirledi. Raporda ayrıca genç kadının ölümüne ilişkin ası dışında travmatik bir tesirle öldüğüne dair tıbbi delil bulunmadığı kaydedildi.
"İNTİHARA YÖNLENDİRDİĞİNE DAİR DELİL YOK"
Olay yerinde yapılan incelemede şüpheli bir duruma da rastlanmadığını belirten savcılık, Çilem Büşra Yılmaz'ın içine girdiği bunalım sonucu kendisini asması nedeniyle vefat ettiğinin anlaşıldığını belirtti. Serkan Ö.'nün kız arkadaşını intihara yönlendirdiğine dair delil elde edilemediğini kaydederek "başkasını intihara yönlendirme, yardım etme" suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik verdi.
KASTEN YARALAMA DAVASI SÜRÜYOR
Öte yandan intihar olayından 2 gün önce çift arasında çıkan tartışma sonucu Serkan Ö. Çilem Büşra
Yılmaz'ın kolunu kırmış, genç kadının şikayeti üzerine "kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.