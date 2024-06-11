Sır ölümde savcılık kararını verdi: İntihardan önce sevgiliye görüntülü telefon

İstanbul Ataşehir'de yaşayan 32 yaşındaki Çilem Büşra Yılmaz, 5 Haziran 2023 akşamı evinde doğalgaz borusuna asılı bulundu. İddiaya göre genç kadın olay akşamı erkek arkadaşı Serkan Ö. (26) ile tartıştı. Serkan Ö. evden ayrılırken genç adamı görüntülü arayan Yılmaz, intihar edeceğini söyleyerek telefonu kapattı. Bunun üzerine Serkan Ö. polisi aradı. Olay yerine giden ekipler Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

BAĞIRMA VE AĞLAMA SESLERİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı sır ölümü aydınlatmak için soruşturma başlattı. Serkan Ö. "intihara yönlendirme" suçundan tutuklanırken bir süre sonra tahliye edildiği ortaya çıktı. Tanık olarak dinlenilen komşular ise olay gecesi genç kadının evinden bağırma ve ağlama seslerinin geldiğini ve daha önce de zaman zaman çiftin tartışma seslerinin duyulduğunu belirtti.