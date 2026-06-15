Sıra arkadaşını sokakta bıçakladı

Son zamanlarda yaşanan arkan zorbalığı vakalarına bir yenisi daha eklendi. Olay 6 Mart'ta Ümraniye Fazıl Mahallesi Dilek Taşı Sokak'ta meydana geldi. Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 16 yaşındaki Bahadır A., aynı okulda okuyan Muhammed Arel K.'yı defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Muhammed, hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası gözaltına alınan suça sürüklenen çocuk Bahadır A., mahkemece tutuklandı. Savcılık soruşturması tamamlandı. SSÇ Bahadır A.'nın olaydan önce arkadaşlarına mağdura zarar vereceğini söylediği, okula gelip gelmediğini sordurduğu ve onu öldüreceğim dediği iddia edildi. Okuldan çıkan Muhammed, Bahadır tarafından önce konuşma bahanesiyle okuldan uzaklaştırıldı. Mahalledeki bir market önüne giden iki burda kavgaya tutuştu. Bahadır A., yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Muhammed Arel K.'yı sağ el, kalça, bacak, kasık ve diz bölgesinden çok sayıda kez bıçakladı. Ağır yaralanan Muhammed hastaneye kaldırıldı. Bahadır A. ise gözaltına alınarak tutuklandı. Günler süren tedavi süreci sonrası ailesi ve kendisinin şikayetçi olması üzerine Bahadır A. hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay ile 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. İlk duruşması görülen davada SSÇ Bahadır A. savunmasında kendisine tokat atması nedeniyle arkadaşını bıçakladığını söyledi.

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