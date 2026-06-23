Sirkeci Garı kültür adasına dönüşecek

İstanbul'un tarihi yarımadasında bulunan Sirkeci Garı, yeniden şehrin kültür ve yaşam rotalarından biri olmaya hazırlanıyor. Gar yapısında geçmişte yapılan niteliksiz müdahaleler ve tarihi yarımada silüetine zarar veren niteliksiz ekler kaldırılacak, alan yeniden düzenlenecek. Konser ve etkinlik alanları, seyir terasları, çocuk oyun alanları ve sosyal kullanım alanları oluşturulacak. Ayrıca geçmiş yıllarda yıkılan Emirler Mescidi yeniden inşa edilecek.

EN ÖNEMLİ GEÇİŞ NOKTASI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, garda yürütülen restorasyon ve dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyerek ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı. Bakan Ersoy, Sirkeci Garı'nın Anadolu'dan gelenler için Avrupa'ya ve Rumeli'ye açılan en önemli geçiş noktalarından biri olduğunu ve savaş dönemlerinde göç hareketleri ile asker sevkiyatlarının da bu bölgeden gerçekleştirildiğini belirtti. Batı'dan Doğu'ya gelen yabancıların ilk uğrak noktalarından birinin Sirkeci olduğunu belirten Ersoy, "Sirkeci Garı, hem bir taşımaulaşım aksı hem de şehrin hafızası olarak değerlendirdiğimiz zaman çok farklı fonksiyonları, anıları olan bir yer" dedi. Ersoy, garın yoğun işçilikli ve çok özel bir yapı olduğuna işaret ederek, tarihi gar binasının özgün mimarisine uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldığını vurguladı.

KÜLTÜR VE YAŞAM MERKEZİ

Sirkeci'de ulaşım aksı özelliğinin korunacağını belirten Ersoy, tarihi gar sahasının aynı zamanda kültür ve yaşam merkezi olarak yeniden şekillendirildiğini kaydetti. Bakan Ersoy, bölgede açık etkinlik alanlarının da oluşturulacağını ve vatandaşların gün boyu vakit geçirebileceği yaşam alanlarının, ulaşım işlevi korunarak hayata geçirileceğini duyurdu. Ayrıca büyük işletme binasında her yaş grubuna hitap edecek bir kütüphane oluşturulacağını, ambar binalarında yer alacak sergi ve tiyatro alanlarının da projeye dahil edildiğini açıkladı.