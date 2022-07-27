Sirkeci Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Sirkeci İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Çıkışları Nerede?

Sirkeci Marmaray Durağı nerede sorusuna farklı açılardan yanıt verilebilir. Çünkü Sirkeci Marmaray Durağı İstanbul'un farklı yerlerinden ulaşılabilen bir konumdadır. Marmaray Sirkeci İstasyonuna nasıl gidilir sorusu bu bakımdan detaylı olarak yanıtlanması gereken bir konudur. Yol tarifi ile Marmaray Sirkeci İstasyonu'na nasıl gidilir, çıkışları nerede sorularını sizler için araştırdık ve yazımızın devamında detayları ile paylaştık.

Marmaray Sirkeci Durağı Nerede?

Marmaray Sirkeci Durağı her gün 06:03 ve 00:03 saatleri arasında hizmet veriyor. Sirkeci Marmaray Durağı Gebze durağı ile 30 durak mesafededir. Halkalı Durağı ile ise 14 durak mesafe vardır. Gebze Halkalı durakları ile arasında 15 dakikada bir sefer yapıyor. Pendik Ataköy ile arasında ise 8 dakika aralıklarla sefer yapıyorlar.

Sirkeci Marmaray durağından halkalı yönüne ilk Marmaray ise saat 06:03 ile 06:11'de hareket ediyor. Sirkeci'den Gebze yönüne ise ilk Marmaray aynı saatlerde seferine başlarken son Marmaray 23:33'de kalkış yapıyor.

Yol Tarifi İle Marmaray Sirkeci İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Çıkışları Nerede?

Marmaray Sirkeci durağından geçen otobüsler Hoca Paşa otobüsleri ve Ankara caddesi otobüsleridir. Aktarma noktası ise Sirkeci Marmaray durağından T1 Kabataş Bağcılar tramvay hattı ve İdo denizyolları aktarmalarından yararlanılabilir. Otobüsler: 32, 28, 46C, 47E, 54E, 66, 93, BN1 otobüsleri ile gitmek mümkündür.