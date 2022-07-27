Haberler Yaşam Haberleri Sirkeci Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Sirkeci İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Çıkışları Nerede?
Giriş Tarihi: 27.7.2022 14:35 Son Güncelleme: 27.7.2022 14:35

Sirkeci Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Sirkeci İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Çıkışları Nerede?

Sirkeci Marmaray Durağı nerede sorusu kişilerin internet üzerinden araştırdığı konular arasında yer alıyor. Toplu taşıma araçları ile ulaşabileceğiniz Sirkeci Marmaray Durağı konum olarak rahat bulunabilecek bir yerdedir. Ancak Marmaray Sirkeci İstasyonuna nasıl gidilir sorusuna ise ulaşım araçları açısından yanıt vermek gerekir. Yol tarifi ile Marmaray Sirkeci İstasyonu’na nasıl gidilir, çıkışları nerede sorularını sizler için araştırdık.

Sirkeci Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Sirkeci İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Çıkışları Nerede?

Sirkeci Marmaray Durağı nerede sorusuna farklı açılardan yanıt verilebilir. Çünkü Sirkeci Marmaray Durağı İstanbul'un farklı yerlerinden ulaşılabilen bir konumdadır. Marmaray Sirkeci İstasyonuna nasıl gidilir sorusu bu bakımdan detaylı olarak yanıtlanması gereken bir konudur. Yol tarifi ile Marmaray Sirkeci İstasyonu'na nasıl gidilir, çıkışları nerede sorularını sizler için araştırdık ve yazımızın devamında detayları ile paylaştık.

Marmaray Sirkeci Durağı Nerede?

Marmaray Sirkeci Durağı her gün 06:03 ve 00:03 saatleri arasında hizmet veriyor. Sirkeci Marmaray Durağı Gebze durağı ile 30 durak mesafededir. Halkalı Durağı ile ise 14 durak mesafe vardır. Gebze Halkalı durakları ile arasında 15 dakikada bir sefer yapıyor. Pendik Ataköy ile arasında ise 8 dakika aralıklarla sefer yapıyorlar.

Sirkeci Marmaray durağından halkalı yönüne ilk Marmaray ise saat 06:03 ile 06:11'de hareket ediyor. Sirkeci'den Gebze yönüne ise ilk Marmaray aynı saatlerde seferine başlarken son Marmaray 23:33'de kalkış yapıyor.

Yol Tarifi İle Marmaray Sirkeci İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Çıkışları Nerede?

Marmaray Sirkeci durağından geçen otobüsler Hoca Paşa otobüsleri ve Ankara caddesi otobüsleridir. Aktarma noktası ise Sirkeci Marmaray durağından T1 Kabataş Bağcılar tramvay hattı ve İdo denizyolları aktarmalarından yararlanılabilir. Otobüsler: 32, 28, 46C, 47E, 54E, 66, 93, BN1 otobüsleri ile gitmek mümkündür.

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Sirkeci Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Sirkeci İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Çıkışları Nerede?
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