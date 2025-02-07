Şirket yöneticileri 22 kişiyi 60 milyon lira borçlandırdı

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir uzun vadeli ev ve araç satın alma şirketinin Elazığ şubesinde Şube Müdürü olarak görev yapan M.A. ve Portföy Yöneticisi O.A.'nın haksız kazanç sağlamak amaçladıklarını yaptıkları çalışmalar sonucu belirledi. Söz konusu iki yöneticinin şirket yönetmeliğinde belirtilen satış ve sözleşme esasları dışında kendilerine kar sağlamak maksadıyla, yanıltıcı bilgiler ve gerçeği yansıtmayan vaatlerle Tunceli'de 22 kişiyi dolandırdıkları belirlendi. Söz konusu dolandırıcı iki şirket yöneticisinin, mağdurlar adına sahte sözleşmeler düzenleyerek kampanya ve organizasyon ücreti adı altında 60 milyon TL borçlandırdıkları tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, M.A. ile O.A. Elazığ'da gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, 2 cep telefonu ve 9 flash belleğe de incelenmek üzere el konuldu.