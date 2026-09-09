Şirketinden 5 yılda 122 milyon çaldı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir bilişim şirketinin sahibinin şikayeti üzerine başlayan soruşturmada, muhasebeci olarak çalışan Mesut A'nın (36), 5 yılda şirket hesaplarından 122 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Mesut A'nın (36), 2021'den bu yana şirkete yapılan ödemeleri kendi hesabına ve aile fertlerinin banka hesaplarına aktardığı ve şirketi tam 122 milyon lira zarara uğrattığı belirlendi.

SEVGİLİYE ESTETİK

İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda Mesut A, annesi, babası, eşi ve sevgilisi, 3 şirket çalışanı dahil 19 şüpheli yakalandı.

Mesut A'nın; zimmetine geçirdiği parayı, 3 şirket çalışanı, ailesi ve sevgilisi arasında yüzlerce transfer yaparak izinin kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.

Mesut A'nın; halihazırda milyonlarca lira transfer ettiği eşiyle boşanma aşamasına geldiğinde ise evini önce annesinin, daha sonra sevgilisi Şeyma Y'nin üzerine yaptığı öğrenildi.

Mesut A'nın ayrıca sevgilisinin defalarca yaptırdığı estetik operasyonları da bu paralarla ödediği, sevgilisiyle gittiği Kıbrıs ve Gürcistan'daki kumarhanelerde yaklaşık 60 milyon lira harcadığı saptandı.

'PİŞMAN DEĞİLİM' DEDİ

Hesabındaki 10 milyon liraya el konulan Şeyma Y. "Borsada kazandım." diyerek kendini savundu. Mesut A. ise "Pişman değilim" dedi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

VURGUNLA ALDIĞI EVLER DEĞERLENMİŞ

Mesut A'nın 122 milyonluk vurgundan elde ettiği paranın yaklaşık 100 milyon lirasını harcadığı görüldü. Yaklaşık 65 milyon liralık taşınır-taşınmaz mal, yaklaşık 35 milyon lirası banka hesabı blokesi olmak üzere toplamda 100 milyon liraya yakın mal varlığı kurtarıldı. 5 yılda toplam 530 milyon TL'lik işlem hacmi yaptığı öğrenilen Mesut A'nın vurguna başladığı ilk yıllarda aldığı evler ve arabaların da değerlendiği anlaşıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör