Haberler Yaşam Haberleri Şırnak bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Şırnak’ta Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 7.7.2022 23:41 Son Güncelleme: 7.7.2022 23:42

Şırnak bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Şırnak’ta Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Bu güzel bayram sabahında Şırnak ilimizde namaz için camilere gidecek olanlar Şırnak bayram namazı saati bilgisine erişmek isteyerek Şırnak’ta Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak? şeklindeki soruya cevap aramaya devam ediyor. Merak edilen Şırnak bayram namazı saati ile Şırnak’ta Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak? sorusunun yanıtları ve tüm detaylar.

Şırnak bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Şırnak’ta Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

2022 yılının Kurban Bayramı'nı Şırnak2ta karşılayacak olanlar ve bayram namazına gitmeyi düşünenler "Şırnak bayram namazı saati" detaylarını öğrenmek isteyerek Şırnak'ta Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak? şeklindeki soruya cevap aramaya devam ediyor

ŞIRNAK'TA KURBAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet ile 2022 Şırnak Bayram namazı saati ve tüm detaylar;



ŞIRNAK BAYRAM NAMAZI SAATİ

Şırnak ilimizde Kurban Bayramı namazı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 05:30'da kılınacak.



2022 KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın denk geldiği günler ise şöyle;

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

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TEŞRİK TEKBİRİ KAÇ DEFA GETİRİLİR?

Teşrik tekbiri Arife'den bayramın son ikindi namazına kadar her farz namazının ardından getirilir. Hiçbir namazın aksatılmaması halinde toplamda 23 kez getirilmiş olur. Ancak daha fazla sayıda tekbir getirilmesinde de bir sakınca yoktur.



TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU

Teşrik tekbiri şu şekilde okunur: "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre teşrik tekbirleri kadın ve erkek tüm Müslümanlara vaciptir. Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı da dahil olmak üzere sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vaciptir.


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Şırnak bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Şırnak’ta Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?
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