Şırnak ile Van arasında ışığa az kaldı

Şırnak-Van arasında yapımı devam eden yol tamamlanma aşamasına gelirken, son tünelde ilk ışığa 400 metre kaldı. Bölgenin kaderini değiştirecek olan Şırnak-Van karayolu insanların daha rahat ve konforlu bir seyahat etme imkânı da verecek. Bestler Dereler bölgesinden geçen yol bölgedeki terör olayları nedeniyle 11 yıldır sürüyor. Ancak son dönemlerde sağlanan huzur ortamı ve söz konusu bölgenin terörden temizlenmesiyle hız kazandı. Bu yıl sonuna kadar son tünelinde açılması hedeflenirken, bölge insanının makûs talihinin değişmesine önemli etkisi Şırnak-Van karayolu hizmet vermeye başlayacak.Şırnak ve ilçelerinden Van'a gitmek için 390 kilometrelik yol kat edip 6 saat yolculuk yapan bölge insanın bu eziyetine son vermek amacıyla 2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 'Çılgın Proje' olarak ta adlandırılan Şırnak-Van karayolunun yapımı için start verildi. Doğu Anadolu'daki Van'ı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Şırnak'a bağlayan güzergâhta sarp dağlar aşılarak yapılan yolun uzunluğu 190 kilometre olacak şekilde çalışmalara başlandı. Yol üzerine en uzunu 2 bin 845 olan ve toplam uzunluğu 15 kilometreyi bulan 12 tünelin yer alacağı karayolu, terör örgütünün tüm engellemelerine rağmen devam etti. Bitme aşamasına gelen ve Kuzey- Güney aksı denilen Kuzey Anadolu'yu, Doğu Anadolu'ya ve Güney Doğu Anadolu'ya bağlayan belli öneme de sahip Şırnak-Van karayolu bitme aşamasına geldi. İran ve Irak arasında da güvenli bir hattın da oluşmasına yol açacak olan proje kapsamında, yolun girişi olan ilk tünelin yapımı Şırnak-Uludere yolu üzerindeki Bestler- Dereler bölgesinde yapıldı. Yol üzerinde en büyüğü olan 2 bin 845 metre uzunluğundaki tünelde sona gelindi. En önemli tünelde ışığa 400 metre kalırken, yolun bitmesine toplamda 39 kilometre kaldığı öğrenildi. Bölgenin kaderini değiştirecek olan Şırnak-Van karayolu insanların daha rahat ve konforlu bir seyahat etme imkânı da verecek.