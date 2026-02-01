Haberler Yaşam Haberleri Şırnak'ta 142 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı
Giriş Tarihi: 1.02.2026 12:21

Şırnak'ta 142 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı

Şırnak'ta 142 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Şırnak’ta 142 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı
  • ABONE OL

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı belirlenen TIR'da yapılan aramada 142 kilogram metamfetamin ele geçirildi, araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir iç güvenlik meselesi değildir. Bu mücadele, küresel bir güvenlik mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu savaşı da sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şırnak'ta 142 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz