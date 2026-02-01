Şırnak’ta 142 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı belirlenen TIR'da yapılan aramada 142 kilogram metamfetamin ele geçirildi, araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir iç güvenlik meselesi değildir. Bu mücadele, küresel bir güvenlik mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu savaşı da sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz" dedi.