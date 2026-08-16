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Giriş Tarihi: 16.08.2026 16:32

Şırnak'ta 4 kadının bindiği bot devrildi! 22 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti

Şırnak'ın Güçlükonak yolu üzeri Elo Dino Kasrı yakınlarında pikniğe giden aileden 4 kadın bindikleri botun devrilmesi sonucu suya düştü. 3 kadın kurtarılırken 22 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

İHA Yaşam
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Edinilen bilgilere göre, bugün öğle saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Güçlükonak yolu üzerinde Dicle Nehri kenarında piknik yapan bir aileden 4 kadının bindikleri botun devrilmesi sonucu suya düştüğü ihbarı geldi.

3 KADIN KURTARILDI

Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle 3 kadın sudan çıkarılarak kurtarılırken, Y.İ. (22) ise nehirde gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla Ilısu HES İşletme Müdürlüğü'nden baraj kapakları kapatılarak su debisi düşürüldü.

22 YAŞINDAKİ GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye sevk edilen dalgıç ve arama-kurtarma ekipleri, Dicle Nehri'nde geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Y. İ.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Genç kadının cenazesinin, yapılacak işlemlerin ardından ailesine teslim edilmek üzere hastaneye kaldırılması bekleniyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör
#ŞIRNAK

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Şırnak'ta 4 kadının bindiği bot devrildi! 22 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti
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