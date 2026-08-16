Şırnak'ta 4 kadının bindiği bot devrildi! 22 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti

22 YAŞINDAKİ GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye sevk edilen dalgıç ve arama-kurtarma ekipleri, Dicle Nehri'nde geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Y. İ.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Genç kadının cenazesinin, yapılacak işlemlerin ardından ailesine teslim edilmek üzere hastaneye kaldırılması bekleniyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör