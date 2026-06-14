Şırnak’ta acı olay: Serinlemek için girdiği Dicle Nehri’nde boğuldu

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arkadaşlarının kurtarma çabalarına rağmen gözden kaybolan Çetin için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Velat Çetin'in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Çetin'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör