Haberler Yaşam Haberleri Şırnak'ta acı olay: Serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu
Giriş Tarihi: 14.06.2026 17:09

Şırnak'ta acı olay: Serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde arkadaşlarıyla pikniğe giden Velat Çetin (28), serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu. Arkadaşlarının çabasına rağmen gözden kaybolan Çetin’in cansız bedeni, ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA Yaşam
Şırnak’ta acı olay: Serinlemek için girdiği Dicle Nehri’nde boğuldu
  • ABONE OL

Olay, öğleden sonra Güçlükonak ilçesi Cehennem Deresi mevkiinde meydana geldi. Piknik yapmak için bölgeye giden 4 arkadaş, serinlemek amacıyla Dicle Nehri'ne girdi. Bu sırada Velat Çetin suda çırpınmaya başladı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arkadaşlarının kurtarma çabalarına rağmen gözden kaybolan Çetin için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Velat Çetin'in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Çetin'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ŞIRNAK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Şırnak'ta acı olay: Serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA