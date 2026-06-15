Haberler Yaşam Haberleri Şırnak’ta dehşete düşüren anlar! Güvercinlere yem vermek isterken 2’nci kattan betona çakıldı: 12 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı!
Giriş Tarihi: 15.06.2026 13:56

Şırnak’ta dehşete düşüren anlar! Güvercinlere yem vermek isterken 2’nci kattan betona çakıldı: 12 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı!

Şırnak’ın İdil ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Evlerinin balkonundaki güvercinlerle ilgilenen 12 yaşındaki S.T. adlı kız çocuğu dengesini kaybederek 2’nci kattan beton zemine düştü. Talihsiz çocuk ağır yaralanırken korku dolu düşme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Şırnak’ta dehşete düşüren anlar! Güvercinlere yem vermek isterken 2’nci kattan betona çakıldı: 12 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı!
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Olay, 11 Haziran'da İdil ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. S.T., iddiaya göre evlerinin balkonunda bulunan güvercinlerle ilgilendiği sırada dengesini kaybederek 2'nci kattan kaldırıma düştü.

KÜÇÜK KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekiler, küçük kızın yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. S.T., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen S.T.'nin hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"BALKONDAKİ KUŞLARA YEM VERMEK İSTERKEN DÜŞTÜ"

Olay sırasında işte olduğunu belirten baba Muhammed T., "Komşular beni arayıp kızımın düştüğünü söyledi. Hemen eve geldim. Doktorlar durumunun ciddi olduğunu ve tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Balkondaki kuşlara yem ya da su vermek isterken düşmüş olabilir. Şu an Şırnak'ta tedavisi sürüyor. Durumuna göre Diyarbakır'a sevk edilebileceği ve operasyon gerekebileceği söylendi" dedi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ŞIRNAK

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Şırnak’ta dehşete düşüren anlar! Güvercinlere yem vermek isterken 2’nci kattan betona çakıldı: 12 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı!
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