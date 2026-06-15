Şırnak’ta dehşete düşüren anlar! Güvercinlere yem vermek isterken 2’nci kattan betona çakıldı: 12 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı!

"BALKONDAKİ KUŞLARA YEM VERMEK İSTERKEN DÜŞTÜ"

Olay sırasında işte olduğunu belirten baba Muhammed T., "Komşular beni arayıp kızımın düştüğünü söyledi. Hemen eve geldim. Doktorlar durumunun ciddi olduğunu ve tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Balkondaki kuşlara yem ya da su vermek isterken düşmüş olabilir. Şu an Şırnak'ta tedavisi sürüyor. Durumuna göre Diyarbakır'a sevk edilebileceği ve operasyon gerekebileceği söylendi" dedi.

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