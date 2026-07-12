Şırnak’ta derede kaybolan 28 yaşındaki Erkan Sak’ı arama çalışmaları 4’üncü günde

Olay, 9 Temmuz 2026 günü saat 18.00 sıralarında Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü yakınlarındaki Yeşilöz Deresi'nde meydana geldi. İddiaya göre, balık tutmak amacıyla dereye giren Erkan Sak, kuvvetli akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarına Diyarbakır Jandarma Sualtı Kurtarma Timi'nden 5 kurbağa adam, Bitlis Sualtı Grup Amirliği'nden 4 kurbağa adam, Cizre Sualtı Grup Amirliği'nden 2 kurbağa adam, Cizre Belediyesi İtfaiye Dalgıç Ekibi'nden 4 dalgıç ile Şırnak AFAD'dan 7 personel katıldı. Ekipler, olay yerine ulaştıkları ilk gün hava karardığı için detaylı çalışma yapamayınca bölgede ön keşif gerçekleştirerek kapsamlı arama planı hazırladı.

Kayalıklar İş Makineleriyle Parçalandı

10 ve 11 Temmuz tarihlerinde çalışmalar, vatandaşın suya düştüğü değerlendirilen noktada yoğunlaştırıldı. Dalgıç ekipleri, akıntının izin verdiği ölçüde kayalık bölgelerin alt kısımlarını sondalama yöntemi ve GoPro su altı kameralarıyla detaylı şekilde kontrol etti. Kayıp gencin ailesinin talebi üzerine bölgeye biri kovalı, diğeri kırıcılı olmak üzere 2 ekskavatör getirildi. İş makineleriyle, kaybolduğu noktanın yaklaşık 10 metre aşağısındaki büyük kaya blokları kırılarak yerlerinden oynatıldı. Böylece, kayaların arasında sıkışmış olma ihtimaline karşı arama alanı genişletildi.

Irak Sınırına Kadar Arama Yapıldı

Çalışmalar yalnızca su altında değil, dere boyunca da sürdürüldü. Yaklaşık 30 kişilik Güvenlik Korucusu ekibi, Habur-2 Köprüsü'nden hem Beytüşşebap yönüne hem de Irak sınırına doğru dere kenarında kıyı taraması gerçekleştirdi. Ayrıca askeri makamların izniyle, askerlerin gözetiminde Irak sınırı hattında da kıyı araması yapıldı.

Balık Ağı Akıntıya Dayanamadı

Arama çalışmalarında yöre balıkçıları ile dalgıç ekipleri ortak hareket ederek derenin iki yakasına ağ gerdi. Ancak suyun debisinin oldukça yüksek olması nedeniyle şiddetli akıntı balık ağını parçalayarak yöntemin uygulanmasını engelledi. Bunun yanı sıra hava dronlarıyla olay yerinden Habur-2 Köprüsü'ne kadar olan güzergâh ile köprüden sınır hattına kadar su yüzeyi havadan tarandı.

Zorlu Coğrafya Çalışmaları Güçleştiriyor

Şırnak AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, Yeşilöz Deresi'nin bulunduğu bölgenin sarp arazi yapısı, yüksek debili su akışı ve güçlü akıntının arama kurtarma çalışmalarını son derece zorlaştırdığını belirtti. Dalgıç ekipleri, rafting botlarının indirilebildiği noktalarda riskli şartlara rağmen su üstü aramalarını da sürdürdü. Devletin tüm ilgili kurumlarının koordinasyonuyla yürütülen yoğun çalışmalara rağmen, Erkan Sak'a henüz ulaşılamadı. Bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.