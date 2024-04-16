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Giriş Tarihi: 16.4.2024 08:51 Son Güncelleme: 16.4.2024 09:09

Şırnak'ta dereye devrilen hafif ticari araçtaki 4 ölü, 1 yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde dere yatağına devrilen hafi ticari araçtaki 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta dereye devrilen hafif ticari araçtaki 4 ölü, 1 yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Ferhat Bilen idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Yeşilyuva Mahallesi'nde dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri dereye düşen hafif ticari araçtan sürücünün yanı sıra araçtaki Abdulkerim Babat, Melek Soylu, Haşim Babat ve Sevim Demircioğlu'nu çıkardı.

Sağlık ekiplerince Uludere Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan 4'ü hayatını kaybetti, Demircioğlu'nun tedavisi sürüyor.

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Şırnak'ta dereye devrilen hafif ticari araçtaki 4 ölü, 1 yaralı
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