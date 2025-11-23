Haberler Yaşam Haberleri Şırnak'ta feci kaza! 7 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 23.11.2025 17:36

Şırnak'ın İdil ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Abdullah S'nin (22) kullandığı 50 AAR 467 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Serhan K. (31) idaresindeki 06 JK 104 plakalı hafif ticari araç, İdil-Cizre kara yolunun Sırtköy kavşağı mevkisinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, her iki sürücü ile araçlarda bulunan A.K. (28), H.F.A. (24), B.Ç. (27), U.A.Ç. (24) ve E.A.Ç. (34) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

