Haberler Yaşam Haberleri Şırnak'ta feci kaza! otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 29.9.2025 19:48

Şırnak'ta feci kaza! otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Mehmet Bozan hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

DHA
Şırnak’ta feci kaza! otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı İnceler köyü yakınlarında meydana geldi. Beytüşşebap ilçesinden Şırnak'a seyir halinde olan 02 ADH 599 plakalı otomobil, sürücüsü Mehmet Bozan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Mehmet Bozan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yanında bulunan yaralı E.G. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şırnak'ta feci kaza! otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz