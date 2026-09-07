Şırnak’ta JASAT operasyonu: Aranan 31 kişi yakalandı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda UYAP kayıtlarında 27, KİHBİ kayıtlarında 3 ve İDB kayıtlarında 1 kişi olmak üzere toplam 31 aranan şahıs tespit edilerek yakalandı.

Yakalananlar arasında 4 yıl 2 ay ve 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişinin de bulunduğu belirtildi. Toplam 7 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Diğer 24 kişi ise jandarmadaki işlemleri ve ifadelerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kaçakçılık ve suçlarla mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.