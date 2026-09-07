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Giriş Tarihi: 7.09.2026 17:29

Şırnak'ta JASAT operasyonu: Aranan 31 kişi yakalandı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, 31 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 31 kişi yakalandı. Şahıslardan 7’si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta JASAT operasyonu: Aranan 31 kişi yakalandı
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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda UYAP kayıtlarında 27, KİHBİ kayıtlarında 3 ve İDB kayıtlarında 1 kişi olmak üzere toplam 31 aranan şahıs tespit edilerek yakalandı.

Yakalananlar arasında 4 yıl 2 ay ve 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişinin de bulunduğu belirtildi. Toplam 7 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Diğer 24 kişi ise jandarmadaki işlemleri ve ifadelerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kaçakçılık ve suçlarla mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

#ŞIRNAK

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Şırnak'ta JASAT operasyonu: Aranan 31 kişi yakalandı
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