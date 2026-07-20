Şırnak’ta kaçakçılığa büyük darbe: 8 milyon liralık ürün ele geçirildi!

Aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, 11 bin 138 paket sigara, 63 adet elektronik sigara 100 paket puro, 44 kilo nargile tütünü, 340 adet elektronik sigara likiti, 480 adet sigara kağıdı, 30 adet cep telefonu bin 692 adet muhtelif inşaat ve hırdavat malzemesi, 430 adet muhtelif giyim eşyası, 237 adet mutfak eşyası, bin 116 adet muhtelif ev büro malzemesi, 14 adet elektrikli ve elektronik eşya, 247 adet kozmetik malzeme, 8 kilo çay ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon 306 bin 770 lira olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan 51 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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