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Giriş Tarihi: 28.06.2026 16:33

Şırnak'ta kaza! Otomobil şarampole devrildi: 1’i bebek 5 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 1’i bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Şırnak’ta kaza! Otomobil şarampole devrildi: 1’i bebek 5 yaralı
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Kaza, Cizre-Nusaybin D-400 Uluslararası Karayolu Uğur Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karayolunda seyir halinde olan H.T. yönetimindeki 33 DGV 79 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada araç sürücüsü H.T. ile eşi H.T. ve çocukları B.T. (1), Ö.T. (9) ile F.T. (16) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçta bulunan yaralıları çıkardı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ŞIRNAK

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Şırnak'ta kaza! Otomobil şarampole devrildi: 1’i bebek 5 yaralı
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