Şırnak’ta kaza! Otomobil şarampole devrildi: 1’i bebek 5 yaralı

5 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada araç sürücüsü H.T. ile eşi H.T. ve çocukları B.T. (1), Ö.T. (9) ile F.T. (16) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçta bulunan yaralıları çıkardı.