Şırnak’ta motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Kaza, akşam saatlerinde İdil İlçesi Tepeköy mevkisinde meydana geldi. Hasan Saka yönetimindeki motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü ve kamyonetin şoförü ile araçtaki O.Ü, K.K. ve Ş,Ü. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü Hasan Saka'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör