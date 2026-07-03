Şırnak’ta otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Cizre-Nusaybin kara yolunda meydana geldi. M.T.E. (35) idaresindeki 34 DVM 070 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile otomobildeki Z.D. (37) ve Murat Gencer (46) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Murat Gencer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gencer'in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.