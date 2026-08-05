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Giriş Tarihi: 5.08.2026 15:50

Şırnak'ta tarım aracı şarampole devrildi: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta tarım aracı şarampole devrildi: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ş.E.'nin (19) kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, Fındık kara yolu Çevrimli köyü kavşağında kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki M.E., Z.K. ve Ayşe E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Güçlükonak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe E. (22) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan Z.K'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Şırnak'ta tarım aracı şarampole devrildi: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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