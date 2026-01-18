Şırnak’ta tünelde zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralı

35 ZZ 663 plakalı araçta bulunan B.A. (19), D.O. (23) ve M.O. (23) ile 25 ADE 924 plakalı araçta yolcu olarak bulunan M.Ş.P. (33) ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kazanın ardından yaralılar kendi imkânlarıyla araçlardan çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve emniyet ekibi sevk edildi.